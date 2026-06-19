Raben bringt edle Salzl-Tropfen zu den Weingenießern

Die Österreich-Tochter des niederländischen Logistikers transportiert jedes Jahr fast eine halbe Million Flaschen Wein zu Abnehmern in aller Welt.

450.000 Flaschen Wein versendet das Weingut Salzl aus Illmitz im Seewinkel jedes Jahr an Großkunden im In- und Ausland.Um eine pünktliche und zuverlässige Beförderung garantieren zu können, vertraut das Unternehmen seit vielen Jahrzehnten auf die Leistungen des Logistikers Raben.Als Spezialist für Stückgut übernimmt Raben Logistics Austria den gesamten Transport der Salzl-Seewinkelhof-Weine zu Kunden aus den Bereichen Hotellerie und Gastronomie bzw.zu Importeuren und Großhändlern in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg sowie weiteren europäischen Ländern.