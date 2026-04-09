Prominentes Neugeschäft für die Andreas Schmid Group

09.04.2026

120.000 Paletten jährlich: Paulaner Brauerei Gruppe bündelt Dosenlogistik am Lagerstandort in Olching.

Prominentes Neugeschäft für die Andreas Schmid Group Bild: Andreas Schmid Group
Die Paulaner Brauerei Gruppe setzt bei den Dosenbieren künftig auf die Andreas Schmid Group für das Handling, die Lagerung und Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels.Die Partnerschaft ist auf ein jährliches Volumen von rund 120.000 Paletten ausgelegt.Auch die Paulaner Cola laufe über das neue Lager mit 7.000 m² Fläche in Olching, 20 Kilometer westlich von München.

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