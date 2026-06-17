Prominenter Österreich-Abgang bei dänischer DSV Group

17.06.2026

Der bisherige Road CEO Helmut Schweighofer verlässt das Unternehmen und reicht den Staffelstab weiter an Group Chief Operating Officer Brian Ejsing.

Prominenter Österreich-Abgang bei dänischer DSV Group Bild: DSV
Der österreichische Logistikmanager Helmut Schweighofer scheidet aus der DSV Group aus.Seine Rolle als CEO des Geschäftsbereichs Road hat mit Wirkung vom 16.Juni Brian Ejsing übernommen, zusätzlich zu seiner derzeitigen Position als Group Chief Operating Officer.„Ich habe meine Zeit bei DSV sehr geschätzt und hatte die Gelegenheit, gemeinsam mit dem Road-Team zur ersten Phase der Integration von DSV und Schenker beizutragen.Ich bin stolz auf die Anstrengungen, die wir als Team unternommen haben, und möchte mich bei allen Kollegen bedanken, die ich auf diesem Weg kennengelernt habe“, wird Helmut Schweighofer in einer Aussendung zitiert.

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