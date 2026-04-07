Prangl: Logistik für den Abbau von vier Windkraftanlagen

Repowering-Projekt im Windpark Groß Sierning erforderte den Einsatz eines 700 Tonnen Teleskopkrans.

Mit neun Windkraftanlagen erzeugt der Windpark Groß Sierning im Bezirk St.Pölten seit über 20 Jahren 16,2 Megawatt Strom für 8.000 Haushalte.Jetzt soll die Erneuerung die Versorgungssicherheit erhöhen und noch mehr Leistung generieren.Künftig werden sechs Anlagen 26,5 Megawatt Ökostrom produzierten und damit 22.