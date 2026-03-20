Post möbelt Logistikzentrum bei Salzburg gehörig auf

20.03.2026

Die Paket-Sortierleistung wird sich verdreifachen. Neue IT-Lösung bereitet auf das autonome Fahren vor.

Post möbelt Logistikzentrum bei Salzburg gehörig auf Bild: Post AG-Andreas Kolarik / Offizieller Spatenstich (v.l.): Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG, Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus, Karoline Edtstadler, Landeshauptfrau von Salzburg, Barbara Potisk-Eibensteiner, Finanzvorständin, Österreichische Post AG, und Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG
Gestern hat in der Gemeinde Wals-Siezenheim bei Salzburg der Spatenstich zum Ausbau des Logistikzentrums der Österreichischen Post AG stattgefunden.55 Mio.EUR investiert das Unternehmen in dieses Projekt.Damit soll der in die Jahre gekommene Gebäudekomplex auf dem bestehenden Grundstück erweitert und modernisiert werden.Das neue Logistikzentrum hat eine Sortier-Kapazität von bis zu 24.

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