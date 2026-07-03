Paradoxe Hürde für E-Lkw in der Mobiler-Logistik

Geschäftsführer Michael Schwarz drängt die Politik auf eine Neugestaltung der Regulatorien für den Einsatz von E-Trucks im Kombinierten Verkehr.

Zum Thema E-Mobilität im Straßengüterverkehr vertritt Michael Schwarz einen klaren Standpunkt.Er rechne nicht mehr nach, weil das rechne sich ohnedies, berichtete der oberösterreichische Transportunternehmer beim vorwöchigen „NEFI Technologie Talk E-Lkw“ des OÖ Energiesparverbandes in Linz.Allein bei den täglichen Tirol-Touren für Palettenfracht und Schüttgüter betrage die Kosteneinsparung gegenüber den Dieselfahrzeugen rund 400 EUR pro E-Truck-Einsatz.Damit lasse sich unter anderem die Investition in die Ladeinfrastruktur sehr gut refinanzieren.Nur ein Szenario bereitet dem Geschäftsführer der Schwarz Transporte Gmbh Unbehagen.