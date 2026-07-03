Paradoxe Hürde für E-Lkw in der Mobiler-Logistik

03.07.2026

Geschäftsführer Michael Schwarz drängt die Politik auf eine Neugestaltung der Regulatorien für den Einsatz von E-Trucks im Kombinierten Verkehr.

Paradoxe Hürde für E-Lkw in der Mobiler-Logistik Bild: Schwarz Transporte
Zum Thema E-Mobilität im Straßengüterverkehr vertritt Michael Schwarz einen klaren Standpunkt.Er rechne nicht mehr nach, weil das rechne sich ohnedies, berichtete der oberösterreichische Transportunternehmer beim vorwöchigen „NEFI Technologie Talk E-Lkw“ des OÖ Energiesparverbandes in Linz.Allein bei den täglichen Tirol-Touren für Palettenfracht und Schüttgüter betrage die Kosteneinsparung gegenüber den Dieselfahrzeugen rund 400 EUR pro E-Truck-Einsatz.Damit lasse sich unter anderem die Investition in die Ladeinfrastruktur sehr gut refinanzieren.Nur ein Szenario bereitet dem Geschäftsführer der Schwarz Transporte Gmbh Unbehagen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

1,4 Mrd. USD: CMA CGM Group übernimmt FedEx Supply Chain

Die Unternehmen planen zudem kommerzielle Vereinbarungen im See- und Luftfrachtbereich zur gegenseitigen Unterstützung ihrer Strategien.

03.07.2026

Logistiker Schuon feiert 75-Jahr-Jubiläum

Vom Ein-Mann-Betrieb hat sich das Unternehmen zu einer Firmengruppe mit mehr als 600 Mitarbeitenden an 16 Standorten und über 130.000 m² Lagerfläche emporgearbeitet.

02.07.2026

JS Logistics fährt mit „Stromern“ für MAN Truck & Bus

Vollelektrische MAN eTGX erstmals im grenzüberschreitenden Transport von Zulieferteilen zwischen Ungarn und Deutschland im Einsatz

02.07.2026
Anzeige