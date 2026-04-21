ORF und Schachinger: “United by Logistics”

21.04.2026

300 Lkw-Ladungen für den Eurovision Song Contest 2026 in Wien erfordern ein getaktetes JIT-Lieferservice in Perfektion.

ORF und Schachinger: “United by Logistics” Bild: ORF- ZIB 1
Vom 12.bis zum 16.Mai 2026 findet in der Wiener Stadthalle der 70.Eurovision Song Contest (ESC) statt.Dieser Musik-Wettbewerb, den jedes Jahr mehr als 180 Millionen TV-Zuschauer verfolgen, ist mit einem massiven logistischen Aufwand verbunden.

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