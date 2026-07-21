Online Systemlogistik erweitert den Zentral-Hub in Hessen

21.07.2026

Bestehende Anlage stößt an ihre Kapazitätsgrenze. Es kommen 42 neue Tore, fast 4.000 m2 mehr Fläche und ein E-Ladepark hinzu.

Online Systemlogistik erweitert den Zentral-Hub in Hessen Bild: Online Systemlogistik
Die deutsche Stückgutkooperation Online Systemlogistik (OSL) erweitert ihren Zentral-Hub in Schlitz bei Fulda für insgesamt 13,5 Mio.EUR.Mit zusätzlichen Umschlagsflächen, neuen Verladetoren und einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw reagiert das Netzwerk auf steigende Sendungsmengen und die zunehmende Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs.Möglich wird das Projekt durch den Erwerb eines benachbarten Grundstücks, auf dem sich bislang die Immobilie eines KEP-Dienstleisters befand.Dadurch kann OSL den bestehenden HUB erweitern und seine Umschlagskapazitäten deutlich ausbauen.

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