Online Systemlogistik erweitert den Zentral-Hub in Hessen

Bestehende Anlage stößt an ihre Kapazitätsgrenze. Es kommen 42 neue Tore, fast 4.000 m2 mehr Fläche und ein E-Ladepark hinzu.

Die deutsche Stückgutkooperation Online Systemlogistik (OSL) erweitert ihren Zentral-Hub in Schlitz bei Fulda für insgesamt 13,5 Mio.EUR.Mit zusätzlichen Umschlagsflächen, neuen Verladetoren und einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw reagiert das Netzwerk auf steigende Sendungsmengen und die zunehmende Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs.Möglich wird das Projekt durch den Erwerb eines benachbarten Grundstücks, auf dem sich bislang die Immobilie eines KEP-Dienstleisters befand.Dadurch kann OSL den bestehenden HUB erweitern und seine Umschlagskapazitäten deutlich ausbauen.