Jetzt vertraut auch AVL in Graz auf Neovia Logistics

21.07.2026

Mit dem steirischen Neukunden erweitert der US-Dienstleister seine Kontraktlogistik-Präsenz in Mitteleuropa.

Jetzt vertraut auch AVL in Graz auf Neovia Logistics Bild: Neovia Logistics
Neovia Logistics hat eine neue operative Partnerschaft mit AVL gestartet.Dieses weltweit tätige Mobilitätstechnologie-Unternehmen ist spezialisiert auf Entwicklung, Simulation und Tests für die Automobilindustrie und verwandte Branchen.An seinem Logistik- und Lagerstandort in Graz übernimmt der US-Kontraktlogistiker nun die Versorgung der Produktion sowie die Auslieferung.Das Neovia-Team in der steirischen Landeshauptstadt soll stabile und effiziente Abläufe sicherstellen.Das umfasst die Werksbelieferung, den Wareneingang sowie den Versand an AVL-Kunden.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

TGW Logistics schafft Struktur für 2 Mrd. EUR Jahresumsatz

Inbetriebnahme der 16.000 m² großen Produktionshalle und des hochautomatisierten Lagersystems in Marchtrenk.

21.07.2026

BP veräußert Tankstellen- und Ladenetz in Österreich

Der Schweizer Energieversorger Volenergy AG übernimmt bis Jahresende sämtliche Standorte und tritt damit in den österreichischen Markt ein.

21.07.2026

Drehgestell für Güterwagen auf der Erfolgsschiene

„InnoBogie“ – Entwicklung des steirischen Logistikers Innofreight – macht auf dem Markt Furore. Jetzt wurde der 1.000 Drehgestellrahmen produziert.

20.07.2026
Anzeige