Jetzt vertraut auch AVL in Graz auf Neovia Logistics

Mit dem steirischen Neukunden erweitert der US-Dienstleister seine Kontraktlogistik-Präsenz in Mitteleuropa.

Neovia Logistics hat eine neue operative Partnerschaft mit AVL gestartet.Dieses weltweit tätige Mobilitätstechnologie-Unternehmen ist spezialisiert auf Entwicklung, Simulation und Tests für die Automobilindustrie und verwandte Branchen.An seinem Logistik- und Lagerstandort in Graz übernimmt der US-Kontraktlogistiker nun die Versorgung der Produktion sowie die Auslieferung.Das Neovia-Team in der steirischen Landeshauptstadt soll stabile und effiziente Abläufe sicherstellen.Das umfasst die Werksbelieferung, den Wareneingang sowie den Versand an AVL-Kunden.