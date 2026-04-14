MLP Group realisiert zweites Projekt in Wien

Erwerb eines Grundstücks in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof für zukünftige Last-Mile-Logistik und gewerbliche Nutzungen.

Die MLP Group, ein auf Brachflächen spezialisierter Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- und Logistikparks, hat ein weiteres Areal in Wien erworben.Das Grundstück mit einer Fläche von 5.879 m² liegt im 11.Wiener Gemeindebezirk, in fußläufiger Entfernung zum Wiener Hauptbahnhof.Es eignet sich sowohl für Last-Mile-Logistik als auch für gewerbliche Nutzungen mit lokalem Einzugsgebiet.