MLP Group realisiert zweites Projekt in Wien

14.04.2026

Erwerb eines Grundstücks in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof für zukünftige Last-Mile-Logistik und gewerbliche Nutzungen.

MLP Group realisiert zweites Projekt in Wien Bild: MLP Group
Die MLP Group, ein auf Brachflächen spezialisierter Entwickler, Eigentümer und Manager von hochwertigen Gewerbe-, Industrie- und Logistikparks, hat ein weiteres Areal in Wien erworben.Das Grundstück mit einer Fläche von 5.879 m² liegt im 11.Wiener Gemeindebezirk, in fußläufiger Entfernung zum Wiener Hauptbahnhof.Es eignet sich sowohl für Last-Mile-Logistik als auch für gewerbliche Nutzungen mit lokalem Einzugsgebiet.

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