Erstmals 1.000 schwere E-Lkw in Österreich

Förderungen, gesetzliche Erleichterungen und Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung sollen den Weg hin zur E-Mobilität konsequent fortsetzen.

Mit Juni 2026 wurde in Österreich ein bedeutender Meilenstein der E-Mobilität erreicht: Erstmals sind 1.000 schwere Elektro-Lkw (Fahrzeugklassen N2, N3 sowie Sattelzüge) zugelassen.Diese Entwicklung unterstreicht die Dynamik der Elektrifizierung im Güterverkehr.Während Anfang 2021 lediglich 47 schwere E-Lkw auf Österreichs Straßen unterwegs waren, stieg ihr Bestand bis Ende 2024 auf 314 Fahrzeuge, Ende 2025 bereits auf 705 und erreicht nun erstmals die Marke von 1.000 Einheiten.