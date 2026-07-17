MAN Truck & Bus: Mega-Investment in Polen geplant

Krakau soll strategischer Produktionshub im Netzwerk des Nutzfahrzeugherstellers werden. Elektrifizierung des Portfolios und der Werke.

Rund 1,2 Mrd.EUR will der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus in den Ausbau seines Werks im polnischen Krakau investieren.Eine entsprechende ‌Absichtserklärung haben die Traton-Tochter und der polnische Wirtschafts- und Finanzministers Andrzej ⁠Domański gestern unterzeichnet.Die ⁠Investitionen sollen bis weit in das nächste Jahrzehnt reichen.Bis 2030 liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau des Standorts, der Vorbereitung der nächsten Lkw-Generation auf Basis des Traton-Modulsystems ‌sowie der Stärkung der Produktionskapazitäten.