Lufthansa Cargo in Zeiten des stetigen Umbruchs

16.04.2026

CEO-Ashwin Bhat im acd: „Globalisierung ist nicht zu Ende, sie verändert sich nur.“

Lufthansa Cargo in Zeiten des stetigen Umbruchs Bild: Lufthansa Group
Auch in einem herausfordernden geopolitischen Umfeld bleibt die Luftfahrt ein wichtiger Bestandteil stabiler Lieferketten und des internationalen Handels.Beim aircargo club deutschland (acd) sprach Ashwin Bhat, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo AG, über aktuelle Entwicklungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens.Handelsströme verlagern sich, neue Regionen gewinnen an Bedeutung und die Anforderungen an die Branche nehmen zu.„Der Luftfrachtmarkt befindet sich in einem stetigen Umbruch.Interne und externe Einflüsse machen Angebot und Nachfrage zunehmend schwer planbar.

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