Logistiker Gartner steht vor großem Investitionsprogramm

24.03.2026

45 Mio. EUR fließen in ein Kühllogistiklager für Lidl, 10 Mio. EUR in die Elektromobilität. Dieselpreis-Explosion kostet pro Monat 2 Mio. EUR.

Logistiker Gartner steht vor großem Investitionsprogramm Bild: C.Stadler-Bwag
Mit einem Investitionsvolumen von 45 Mio.EUR baut das oberösterreichische Transport- und Logistikunternehmen Gartner KG seinen Standort in Edt bei Lambach aus.Errichtet wird dort neben dem schon bestehenden Gebäudekomplex ein neues Kühllogistiklager für Lidl, das der Lebensmitteldiskonter exklusiv nutzen möchte.Wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) berichten, soll das Objekt 16.000 m2 umfassen, dazu kommen ein Bürogebäude und eine neue Zufahrt.

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