Logistiker Schuon feiert 75-Jahr-Jubiläum

02.07.2026

Vom Ein-Mann-Betrieb hat sich das Unternehmen zu einer Firmengruppe mit mehr als 600 Mitarbeitenden an 16 Standorten und über 130.000 m² Lagerfläche emporgearbeitet.

Logistiker Schuon feiert 75-Jahr-Jubiläum Bild: Schuon / Von links: Geschäftsführer Theo Schuon (links) und Andrea Marongiu vom Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V. vor dem neuen 75-Jahre-Jubiläumstruck der Alfred Schuon Group.
Die Alfred Schuon Group feiert ihr 75-jähriges Bestehen.1951 als Ein-Mann-Betrieb mit einem einzigen Lkw in Haiterbach im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gegründet, hat sich das Unternehmen zu einem europaweit agierenden Logistikdienstleister entwickelt.Heute beschäftigt die Firmengruppe über 600 Mitarbeitende und verfügt über mehr als 350 disponierte Fahrzeuge.Die Lagerfläche umfasst an insgesamt 16 Standorten in Deutschland, Ungarn und Polen mehr als 130.000 m².

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