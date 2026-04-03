Logistikbranche hat ein akutes Kostenproblem

Gerridt Woesmann, Senior Sales Executive bei Manhattan Associates, ortet neben dem Dieselpreis noch weitere Ursachen.

Jedes Mal, wenn die Dieselpreise steigen, wiederholt sich im Straßentransportsektor dieselbe Diskussion: Die Margen gehen zurück und die Verlader lehnen Treibstoffzuschläge ohne Begründung ab.Laut der International Road Transport Union (IRU) macht der Sprit fast ein Drittel der Betriebskosten im Straßentransport aus.Bei Nettomargen, die historisch bei etwa 2 Prozent liegen, kann deshalb ein anhaltender Preisanstieg das Jahresergebnis zunichtemachen.Doch das eigentliche Problem ist nicht der Dieselpreis dieser Woche, sondern dass viele Unternehmen auch nach mehreren aufeinanderfolgenden Krisenzyklen immer noch zu spät reagieren.Zudem haben sie oft keine Chance, anders zu entscheiden, da ihnen die nötigen Informationen fehlen.