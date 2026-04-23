Lagermax schraubt die Investitionen kräftig in die Höhe

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleibt der Jahresumsatz der Salzburger Firmengruppe mit 760 Mio. EUR stabil.

Für die Lagermax-Gruppe war 2025 ein Jahr emsiger Betriebsamkeit.Zahlenmäßig schlägt sich das im deutlich gestiegenen Investitionsvolumen nieder.Im Vergleich zur Vorperiode kletterte es von 49 Mio.EUR auf 75 Mio.EUR – ein Wachstum um 65 Prozent.