Lagermax schraubt die Investitionen kräftig in die Höhe

23.04.2026

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bleibt der Jahresumsatz der Salzburger Firmengruppe mit 760 Mio. EUR stabil.

Lagermax schraubt die Investitionen kräftig in die Höhe Bild: Lagermax
Für die Lagermax-Gruppe war 2025 ein Jahr emsiger Betriebsamkeit.Zahlenmäßig schlägt sich das im deutlich gestiegenen Investitionsvolumen nieder.Im Vergleich zur Vorperiode kletterte es von 49 Mio.EUR auf 75 Mio.EUR – ein Wachstum um 65 Prozent.

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