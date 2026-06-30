Lagermax Croatia erweitert Logistikkapazitäten in Luka

Supply Chain Wachstum durch neue Kapazitäten; nachhaltige Logistik mit höchster BREEAM-Auszeichnung.

Bei der Lagermax Logistics Croatia d.o.o.wurde der Bau des dritten Logistiklagers am Hauptsitz in Luka bei Zagreb abgeschlossen.Mit der Inbetriebnahme erweitert das Salzburger Transport- und Logistikunternehmen seine Lagerkapazitäten am Standort auf insgesamt 60.