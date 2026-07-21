Kurzfristige Störungen lassen die Luftfahrt unberührt

Die Nachfrage im Luftfrachtbereich bleibt laut Boeing stabil, da die Betreiber ihre Routen und Transportströme den geopolitischen Entwicklungen anpassen.

Im Vorfeld der Farnborough International Airshow hat Boeing den „Commercial Market Outlook 2026“ veröffentlicht.Den Prognosen zufolge benötigen die Fluggesellschaften in den nächsten 20 Jahren fast 44.000 neue Maschinen, um die anhaltende Nachfrage im Passagierverkehr und das Wachstum im Luftfrachtbereich bewältigen zu können.Die Hälfte der Auslieferungen soll ältere Flugzeuge durch treibstoffeffizientere Modelle ersetzen und Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen.„Die Fluggesellschaften passen sich schnell an, um kurzfristige Kapazitätsengpässe zu bewältigen.