JS Logistics fährt mit „Stromern“ für MAN Truck & Bus

02.07.2026

Vollelektrische MAN eTGX erstmals im grenzüberschreitenden Transport von Zulieferteilen zwischen Ungarn und Deutschland im Einsatz

JS Logistics fährt mit „Stromern“ für MAN Truck & Bus Bild: MAN / Von links: Johannes Kramer (Senior Vice President International Key Account, MAN Truck & Bus), Friedrich Baumann (Vorstand Sales & Customer Solutions, MAN Truck & Bus), Jerome Schüssler (Inhaber und Managing Director, JS Logistics), Mercedes Ansari sowie Bodo Schüssler bei der Übergabe der neuen vollelektrischen MAN Fahrzeuge.
MAN Truck & Bus treibt die Elektrifizierung seiner Lieferlogistik weiter voran: Gemeinsam mit JS Logistics wurden fünf vollelektrische MAN eTGX in den operativen Einsatz überführt.Die Fahrzeuge kommen für den Transport von Zulieferteilen zu den Werken (Inbound-Verkehr) zwischen Lieferantenstandorten in Ungarn und MAN-Produktionsstätten in Deutschland zum Einsatz.Die Übergabe der fünf MAN eTGX erfolgte am MAN Truck Forum in München durch Friedrich Baumann, Vorstand Sales & Customer Solutions bei MAN Truck & Bus an Jerome Schüssler, Inhaber und Managing Director von JS Logistics.Die Fahrzeuge werden nun im täglichen Logistikbetrieb eingesetzt.„Die Integration der vollelektrischen MAN eTGX in unsere Transportprozesse ist ein Meilenstein für unser Unternehmen“, sagt Jerome Schüssler als Inhaber und Managing Director von JS Logistics.

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