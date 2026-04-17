Industrielle Rezession bremst den ÖBB-Güterverkehr

17.04.2026

Im Geschäftsjahr 2025 war die Transportleistung gemessen in Tonnenkilometern um 4 Prozent rückläufig.

Industrielle Rezession bremst den ÖBB-Güterverkehr Bild: Marek Knopp-ÖBB
2025 war für die ÖBB-Holding AG ein Geschäftsjahr mit Licht und Schatten.Speziell der Schienengüterverkehr bekam die Auswirkungen der anhaltenden industriellen Rezession in Europa und insbesondere in Österreich zu spüren.Die Transportleistung sei aufgrund der Industrierezession um 4 Prozent auf 26,2 Mrd.Nettotonnenkilometer gesunken.Auch die Nachfrage nach Logistikleistungen sei zurückgegangen.

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