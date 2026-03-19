IDS Logistik spürt Kostendruck und fehlende Impulse

Die Stückgutkooperation forciert den Einsatz von digitalen Tools und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

In einem weiterhin konjunkturell schwachen Marktumfeld verzeichnete die IDS Logistik GmbH im Jahr 2025 rückläufige Mengen – bei gleichzeitig steigenden Kosten und intensivem Wettbewerbsdruck.Parallel hat Deutschlands größte Stückgutkooperation das Netzwerk strukturell neu aufgestellt und strategisch weiterentwickelt.Im Detail bewegte IDS Logistik insgesamt 14,35 Mio.Sendungen und damit 5,2 Prozent weniger als im Vorjahr.National wurden 11,33 Mio.