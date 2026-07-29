Hochsommer heizt auch der heimischen Paketlogistik ein

Shöpping.at beschreibt die aktuellen Trends 2026: Klima- und Gartengeräte, Bademode und Sportartikel.

Aktuelle Suchanfragen auf shöpping.at, dem Online-Marktplatz der Post, zeigen deutlich, wie sich die sommerlichen Temperaturen auf das Einkaufsverhalten der Österreicher*innen auswirken.Besonders gefragt sind demnach zurzeit Klimageräte, Ventilatoren und Sonnenschirme.Hoher Bedarf herrscht offenbar nach mobiler Air-Condition.Hier ist die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr gleich um das Elffache gestiegen.