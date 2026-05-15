Hellmann legt Fundament für weiteres Wachstum

15.05.2026

Solide operative Leistung mit leichter Zunahme der spedierten Sendungen im Geschäftsjahr 2025.

Hellmann legt Fundament für weiteres Wachstum Bild: Hellmann / Der Hellmann Vorstand: Stefan Borggreve (COO), Jens Drewes (CEO), Madhav Kurup (COO), Martin Eberle (CFO).
Hellmann Worldwide Logistics behauptet sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld – geprägt von geopolitischen Spannungen, gedämpftem Welthandel und anhaltendem Margendruck.Das Geschäftsjahr 2025 wurde mit einem Umsatz von 3,7 Mrd.EUR abgeschlossen (2024: 3,8 Mrd.EUR).Die Transportmenge stieg im Jahresvergleich leicht auf rund 21 Mio.

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