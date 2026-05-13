Hapag-Lloyd und Kühne+Nagel dekarbonisieren Lieferketten

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist der Einsatz von rund 1.000 Tonnen nachhaltiger Schiffskraftstoffe geplant.

Hapag-Lloyd und Kühne+Nagel bauen ihre langjährige Partnerschaft aus und kooperieren erstmals im Bereich emissionsreduzierter Seetransporte.In diesem Rahmen wird Kühne+Nagel mithilfe des Hapag-Lloyd-Produkts „Ship Green“ den CO₂-Fußabdruck der maritimen Sendungen reduzieren. Für den Zeitraum von April bis Dezember 2026 soll für rund 3.300 TEU auf der Fahrtstrecke Ostasien–Nordeuropa der CO₂-Fußabdruck der Transporte sinken.Durch den Einsatz zertifizierter Biokraftstoffe aus Abfall- und Reststoffen sollen auf Well-to-Wake-Basis (WTW) rund 2.