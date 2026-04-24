Wolfurt: Gebrüder Weiss eröffnet neues Logistik- und IT-Center

24.04.2026

Um rund 100 Mio. EUR hat das Familienunternehmen mit mehr als 500-jähriger Tradition das größte Bauprojekt in der Unternehmensgeschichte realisiert.

Wolfurt: Gebrüder Weiss eröffnet neues Logistik- und IT-Center Bild: Gebrüder Weiss
Mit der Inbetriebnahme des neuen Logistik- und IT-Centers in Wolfurt (Vorarlberg) hat Gebrüder Weiss Ende 2025 ein zentrales Infrastrukturprojekt abgeschlossen.Das vollautomatisierte Hochregallager verbindet moderne Logistikprozesse mit leistungsfähigen IT-Systemen und hohen Nachhaltigkeitsstandards.Heute wird der Neubau bei einer feierlichen Eröffnung offiziell seiner Bestimmung übergeben.Auf einem rund 30.000 m² großen Grundstück an der Senderstraße sind ein Hochregallager mit und 60.

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