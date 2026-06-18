Größte Carport-PV-Anlage Österreichs steht in Schwertberg

Bild: FotoPils / Freuen sich über die offizielle Fertigstellung und Eröffnung der größten Carport-Photovoltaikanlage Österreichs (v. l. n. r.): Bürgermeister Max Oberleitner, Markus Achleitner, Wirtschafts- und Energie-Landesrat des Landes Oberösterreich, Johannes Alexander Hödlmayr, CEO der Hödlmayr International GmbH, sowie Robert Horvath, CFO der Hödlmayr International GmbH.

Der Fahrzeuglogistiker Hödlmayr International hat an seinem Firmensitz in Schwertberg im Mühlviertel eines der bedeutendsten Nachhaltigkeitsprojekte der Unternehmensgeschichte erfolgreich abgeschlossen. Mit der offiziellen Fertigstellung und Eröffnung ist hier die größte Carport-Photovoltaik Anlage Österreichs in Betrieb gegangen.

Diese spezielle Ökostrom-Quelle mit insgesamt rund 1.900 überdachten Stellplätzen liefert eine Gesamtleistung von etwa 6,6 MWp. Dabei wird die erzeugte Elektrizität gezielt genutzt.

Ein Teil fließt direkt in die Energieversorgung des Standorts und trägt so dazu bei, den externen Strombezug zu reduzieren. Der überwiegende Anteil wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und leistet damit einen Beitrag zur Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.

In Kombination mit den bestehenden eigenen Wasserkraftwerken erreicht der Standort Schwertberg künftig eine Energieautarkie von rund 55 Prozent. Neben der Versorgungssicherheit steht vor allem der Klimaschutz im Fokus: Die Anlage bewirkt jedes Jahr einen positiven CO₂-Effekt von rund 3.170 Tonnen und kann rechnerisch etwa 2.250 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen.

Der Bau des Großprojekts begann im November 2024. Ein wesentlicher Meilenstein war unter anderem die Verlegung einer rund 4,5 Kilometer langen Stromleitung zum Umspannwerk Mauthausen, die die Einbindung der Anlage in das Stromnetz sicherstellt. Umgesetzt wurde das Vorhaben gemeinsam mit dem Joint-Venture-Partner Electrify.

Die Fertigstellungsfeier fand am Montag, 15. Juni, direkt am Compound in Schwertberg statt. Zu den Ehrengästen zählten Markus Achleitner, Wirtschafts- und Energie-Landesrat des Landes Oberösterreich, Bürgermeister Max Oberleitner (Schwertberg), Johannes Zimmerberger, Geschäftsführer der Linz Netz.GmbH, Martin Traska von der Sparkasse Oberösterreich, Kurt Mayr von Porsche Austria sowie Rudolf Schütz samt Team vom Projektpartner Electrify. Zahlreiche weitere Projektbeteiligte begleiteten die feierliche Inbetriebnahme.

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