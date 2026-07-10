Globale Reichweite vereint mit lokaler Expertise

10.07.2026

Wie die Logistiker cargo-partner und Nippon Express die Integration in Österreich, Polen und in der Slowakei umsetzen.

Globale Reichweite vereint mit lokaler Expertise Bild: cargo-partner
Nach erfolgreichen Zusammenführungen in mehreren Märkten seit dem Beitritt zur Nippon Express Group (NX Group) im Jänner 2024 hat der Logistiker cargo-partner nun wesentliche Integrationsmaßnahmen in der Slowakei, Polen und Österreich umgesetzt.Dadurch wird die regionale Zusammenarbeit weiter gestärkt.„Unsere Integration in die NX Group schreitet mit dem klaren Ziel voran, echten Mehrwert für die Kunden, Mitarbeitenden und Partner zu schaffen.Die jüngsten Meilensteine in Österreich, Polen und der Slowakei zeigen, wie wir lokales Fachwissen, starke Teams und ein breites Netzwerk praxisnah und kundenorientiert zusammenführen“, erklärt cargo-partner CEO Luca Ferrara.In Österreich wurden die cargo-partner GmbH und die österreichische Organisation von Nippon Express – „Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

350 neue MAN-Lkw für Quehenberger und die Geis Gruppe

Ein zentraler Aspekt der Flottenmodernisierung ist die kontinuierliche Verbesserung der Umweltbilanz.

10.07.2026

GLS Group vollzieht Markteintritt in der Türkei

In Form eines strategischen Joint Ventures mit türkischen Logistikinvestoren will man noch 2026 den Betrieb aufnehmen.

10.07.2026

Sattes Plus am Logistik- und Industriemarkt Wien

52,31 Prozent der klassifizierten Flächen fallen in die Kategorie der sogenannten Logistik Klasse A Objekte.

09.07.2026
Anzeige