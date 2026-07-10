Globale Reichweite vereint mit lokaler Expertise

Wie die Logistiker cargo-partner und Nippon Express die Integration in Österreich, Polen und in der Slowakei umsetzen.

Nach erfolgreichen Zusammenführungen in mehreren Märkten seit dem Beitritt zur Nippon Express Group (NX Group) im Jänner 2024 hat der Logistiker cargo-partner nun wesentliche Integrationsmaßnahmen in der Slowakei, Polen und Österreich umgesetzt.Dadurch wird die regionale Zusammenarbeit weiter gestärkt.„Unsere Integration in die NX Group schreitet mit dem klaren Ziel voran, echten Mehrwert für die Kunden, Mitarbeitenden und Partner zu schaffen.Die jüngsten Meilensteine in Österreich, Polen und der Slowakei zeigen, wie wir lokales Fachwissen, starke Teams und ein breites Netzwerk praxisnah und kundenorientiert zusammenführen“, erklärt cargo-partner CEO Luca Ferrara.In Österreich wurden die cargo-partner GmbH und die österreichische Organisation von Nippon Express – „Nippon Express (Deutschland) GmbH & Co.