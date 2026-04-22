Gerhard Berger setzt Fokus auf Logistik und Truck Service

22.04.2026

Berger Fahrzeugtechnik mit der Marke BERGERecotrail wird zu 100 Prozent ein Teil von Schmitz Cargobull.

Gerhard Berger setzt Fokus auf Logistik und Truck Service Bild: Schmitz Cargobull / Gerhard Berger (Hauptgesellschafter der Berger Fahrzeugtechnik) und Andreas Schmitz (Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG).
Die Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.aus Radfeld in Tirol wird vollständig von der Schmitz Cargobull AG mit Sitz in Horstmar in Nordrhein-Westfalen übernommen.

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