„GAIA“ reist mit Gebrüder Weiss sicher und nachhaltig

Maßgeschneiderte und klimafreundliche Transportlösung per E-Lkw für eine sieben Meter große Skulptur.

Noch bis 27.März ist „GAIA“, eine international renommierte Kunstinstallation in Form einer leuchtenden Erdkugel, in der Basilika St.Jakob in Straubing zu sehen.Die monumentale, sieben Meter große Skulptur zeigt die Erde aus der Perspektive des Weltalls.Für den sicheren und nachhaltigen Weitertransport des Werkes nach Ellwangen setzt der Veranstalter auf die Logistikexpertise von Gebrüder Weiss (GW).