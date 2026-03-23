Fünf Jahre Craiss-Aktivitäten am Standort Weiz

23.03.2026

Mit neu geschaffenen Flächen bündelt das Unternehmen seine Logistikaktivitäten für Siemens Energy an einem Ort.

Fünf Jahre Craiss-Aktivitäten am Standort Weiz Bild: Craiss
Es war ein wichtiger wirtschaftspolitischer Anlass.Dementsprechend geriet die Politiker*innen-Dichte bei der kürzlich erfolgten feierlichen Eröffnung des Erweiterungsprojekts von Generation Logistik Austria am Standort Preding.Teilgenommen haben Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, die steirischen Landesräte Claudia Holzer und Willibald Ehrenhöfer, sowie der Weizer Stadtspitze mit Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer.Mit dem Erweiterungsbau, der rund 20.000 m² zusätzliche Produktions- und Logistikhallen sowie 10.

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