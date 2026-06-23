FM Logistic schnappt sich die Mehrheit an Schäflein

23.06.2026

Der Deal ebnet den Franzosen den Einstieg in Deutschland. Geschäftsführung und Marke sollen erhalten bleiben.

FM Logistic schnappt sich die Mehrheit an Schäflein Bild: FM Logistic
Die Schäflein-Gruppe aus Röthlein bei Schweinfurt erhält mit der Kontraktlogistiker FM Logistic einen neuen Mehrheitseigentümer.Damit steigt der französische Konzern erstmalig in den deutschen Markt ein mit dem Ziel, das Geschäft mit Industriekunden auszubauen.Der Abschluss der Transaktion muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden.Schäflein bringt umfangreiche Branchenkompetenz mit: Rund 40 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Industriesektor, weitere 27 Prozent aus dem Mobilitätsbereich.Zudem verfügt das fränkische Unternehmen über Know-how in Automatisierung, Behältermanagement und Dekarbonisierung.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Duisport Gruppe expandiert im Verpackungsgeschäft

In Süddeutschland wird ein neuer Produktionsstandort mit vollautomatischer Nestinganlage für die Holzbearbeitung eröffnet.

23.06.2026

DSV in Österreich: Noch fehlt die globale Kraft der Marke

Das Logistikunternehmen hat die Integration der Schenker-Landesorganisation abgeschlossen und steht jetzt vor einem harten Stück Arbeit.

22.06.2026

Raben bringt edle Salzl-Tropfen zu den Weingenießern

Die Österreich-Tochter des niederländischen Logistikers transportiert jedes Jahr fast eine halbe Million Flaschen Wein zu Abnehmern in aller Welt.

19.06.2026
Anzeige