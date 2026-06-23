FM Logistic schnappt sich die Mehrheit an Schäflein

Der Deal ebnet den Franzosen den Einstieg in Deutschland. Geschäftsführung und Marke sollen erhalten bleiben.

Die Schäflein-Gruppe aus Röthlein bei Schweinfurt erhält mit der Kontraktlogistiker FM Logistic einen neuen Mehrheitseigentümer.Damit steigt der französische Konzern erstmalig in den deutschen Markt ein mit dem Ziel, das Geschäft mit Industriekunden auszubauen.Der Abschluss der Transaktion muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden.Schäflein bringt umfangreiche Branchenkompetenz mit: Rund 40 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Industriesektor, weitere 27 Prozent aus dem Mobilitätsbereich.Zudem verfügt das fränkische Unternehmen über Know-how in Automatisierung, Behältermanagement und Dekarbonisierung.