Flughafen Budapest bei Air Cargo auf der Überholspur

Mit 426.000 Tonnen Güterumschlag im Jahr 2025 war BUD der stärkste Frachtflughafen in Mittel- und Osteuropa.

Bild: Flughafen Budapest / ( v.l.n.r Adrián Palágyi, Cargo Development Manager des Flughafens Budapest, Gábor Flórián, Pharma Account Manager von Maurice Ward & Co, Ferenc Majoros, Air Import Manager von Airmax Cargo, Ákos Molnár, stellvertretender Direktor für Serviceentwicklung von Ghibli, und Péter Takács, Quality and Safety Manager von Celebi )

Anlässlich der PharmaLog-Konferenz 2026 in Budapest erörterten Adrián Palágyi, Cargo Development Manager des Flughafens Budapest, Gábor Flórián, Pharma Account Manager von Maurice Ward & Co, Ferenc Majoros, Air Import Manager von Airmax Cargo, Ákos Molnár, stellvertretender Direktor für Serviceentwicklung von Ghibli, und Péter Takács, Quality and Safety Manager von Celebi, die logistischen Herausforderungen des pharmazeutischen Luftfrachtverkehrs.Laut Jahresbericht der International Air Transport Association (IATA) macht der Anteil von Pharmazeutika und Gesundheitsprodukten sowie temperaturgeführten und verderblichen Waren am weltweiten Luftfrachtmarkt rund 20 Prozent aus.Davon entfallen auf die ersten beiden Kategorien 4 Prozent, gemessen am Wert jedoch 11 Prozent – was verdeutlicht, dass es sich um Güter mit hoher Wertschöpfung handelt.Für 2025 schätzt die IATA ein globales Wachstum des Pharmalogistikvolumens von 2 Prozent; jedoch könnte es laut Prognosen für die kommenden Jahre 4 bis 6 Prozent erreichen.Der ungarische Flughafen hat im vergangenen Jahr 426.