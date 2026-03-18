Felbermayr kauft Equipment von Schwergutlogistiker Hoffmann

18.03.2026

Das Transportunternehmen aus Chemnitz tritt zwei Hubgerüste, Sefiro-Selbstfahrer und Stahlbauelemente an die Welser Unternehmensgruppe ab.

Felbermayr kauft Equipment von Schwergutlogistiker Hoffmann Bild: Felbermayr.
Mitte März hat Felbermayr das Equipment des Chemnitzer Unternehmens Hoffmann Spezialtransporte erworben.Mit der Integration dieser Anlagen für hochspezialisierte Sonderlösungen stärkt der Welser High&Heavy-Spezialist seine Kapazitäten in den Bereichen Schwermontage und Engineered Solutions sowie bei den beiden Tochterunternehmen Jozef Hermans und Wimmer Maschinentransporte.Das übernommene Equipment umfasst u.a.zwei Hubgerüste mit einer Kapazität von je 1.

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