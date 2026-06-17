„E-Commerce bringt Mehrwert und Wohlstand“

Post-Generaldirektor Walter Oblin erläuterte vor Journalisten die steigende Dynamik in der Paketlogistik.

Die bevorstehende Einführung der Paketsteuer von 2 EUR je Sendung in Österreich hält Post-Generaldirektor Walter Oblin für „keine gute Idee und wenig fortschrittsfördernd“.Sie gelte zwar nur für Plattformbetreiber ab 100 Mio.EUR Jahresumsatz.Doch auch Kleinbetriebe nutzten deren Netzwerke für den digitalen Vertrieb ihrer Produkte, erläuterte der Top-Manager am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.Folglich seien auch sie von der voraussichtlich ab September zu leistenden Agabe betroffen.