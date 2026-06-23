Duisport Gruppe expandiert im Verpackungsgeschäft

In Süddeutschland wird ein neuer Produktionsstandort mit vollautomatischer Nestinganlage für die Holzbearbeitung eröffnet.

Bild: duisport / Freuten sich über die Standorteröffnung (v.l.): Gökan Mut (dps), Peter Aumer (MdB), Lars Nennhaus (duisport), Albert Füracker (Staatsminister), Markus Auburger (2. Bürgermeister), Christian Staudner (dps), Patrick Grossmann (MdL).

Die Duisburger Hafen AG (Duisport) baut ihr Verpackungsgeschäft weiter aus.Mit der offiziellen Eröffnung des neuen Produktionsstandorts der duisport packaging solutions Süd GmbH & Co.KG (dps) im Gewerbegebiet „Hauzendorf-Süd“ in Bernhardswald schafft das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten für Industriegüterverpackung.Rund 6 Mio.EUR hat dps in den Neubau investiert.