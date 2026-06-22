DSV in Österreich: Noch fehlt die globale Kraft der Marke

22.06.2026

Das Logistikunternehmen hat die Integration der Schenker-Landesorganisation abgeschlossen und steht jetzt vor einem harten Stück Arbeit.

DSV in Österreich: Noch fehlt die globale Kraft der Marke Bild: DSV Air & Sea
Schenker ist Geschichte.Jetzt gibt es einen neuen starken Akteur auf dem heimischen Transport- und Logistikmarkt.Beim „Österreichischen Logistik-Tag“ am 17.und 18.Juni im Design Center Linz hatte das Unternehmen einen eigenen Stand.

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