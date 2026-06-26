Daimler Truck Global Parts Center: DP World in voller Fahrt

26.06.2026

Ab sofort läuft die gesamte weltweite Ersatzteilversorgung für Mercedes-Benz Lkw vollständig aus Halberstadt heraus.

Daimler Truck Global Parts Center: DP World in voller Fahrt Bild: Daimler Truck
Das Daimler Truck Global Parts Center (GPC) in Halberstadt im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist das Herzstück der weltweiten Ersatzteilversorgung für Mercedes-Benz Lkw.Teile aus dem GPC werden weltweit an 20 regionale Parts Center verschickt, die wiederum einzelne Händler in allen globalen Mercedes-Benz Lkw-Märkten versorgen.DP World führt im Auftrag von Daimler Truck das operative Tagesgeschäft im GPC.Dazu gehört u.a.

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