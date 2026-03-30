DHL Freight: Mehr Flexibilität für weniger Emissionen

Einfacher Buchungsprozess mit den drei Premium, Smart und Base über alle Kernprodukte hinweg.

DHL Freight bietet ab sofort neue Flex-Optionen für seinen GoGreen Plus-Service.Drei Stufen zur Reduktion von Treibhausgasen – 10, 30 und 80 Prozent (Well-to-Wheel) – kombiniert mit unterschiedlichen Preisstrukturen ermöglichen Unternehmen jeder Größe die Senkung des CO2e-Fußabdrucks im europäischen Straßentransport.„Mit den verschiedenen Flex-Optionen für GoGreen Plus und dem einfachen Buchungsprozess wollen wir unsere Kunden befähigen, ihre Transportemissionen zu reduzieren.Uns ist wichtig, nicht nur die passenden Daten und Lösungen bereitzustellen, sondern sie so unkompliziert und nutzerfreundlich wie möglich zu machen“, sagt Dr.