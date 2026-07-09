CTL AG streckt die Fühler in das Paketsegment aus

Die Cargo Trans Logistik AG (CTL) erweitert ihr Leistungsportfolio um ein eigenes Paketprodukt im B2B und B2C-Bereich.Mit der nahtlosen Anbindung an die bestehende Netzwerkinfrastruktur und an ein etabliertes europäisches KEP-Netzwerk realisiert die Stückgutkooperation ab 3.August 2026 Paketsendungen bis 20 Kilogramm – auch als Gefahrgut – bei einer Regellaufzeit von 48 Stunden.„Stückgut ist und bleibt unser Kerngeschäft – aber unsere Partner berichten uns seit Jahren, dass ihre Kunden nach einer Paketlösung aus demselben Haus fragen.Mit CTL-Parcel geben wir jetzt diese Antwort", sagt Francesco De Lauso, CEO der CTL AG.

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