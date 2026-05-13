Chery Österreich: Markteintritt mit der Lagermax Gruppe

13.05.2026

Import- und Logistikabwicklung für die chinesische Automarke legt den Grundstein für eine reibungslose Startphase.

Chery Österreich: Markteintritt mit der Lagermax Gruppe Bild: Phillip Gabriel
Kürzlich sind die ersten Fahrzeuge des chinesischen Automobilherstellers Chery in Österreich eingetroffen.Damit startet offiziell die Partnerschaft zwischen Chery Österreich und der Lagermax Gruppe.Letztere verantwortet künftig die komplette Importlogistik, inklusive Fahrzeughandling, Lagerung, Vorbereitung und Auslieferung an die Händlerbetriebe.Darüber hinaus stellt die Lagermax Gruppe mit ihrem Geschäftsbereich AED eine leistungsfähige Ersatzteillogistik für den österreichischen Markt sicher.„Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unsere österreichischen Kunden von Anfang an erleben, wofür Chery weltweit steht: höchste Qualität – bei den Fahrzeugen, im Service und in der Ersatzteilversorgung.

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