Ceva bleibt Logistikpartner von GSK in Mittel- und Nordeuropa

Ceva Logistics hat die bewährte Zusammenarbeit mit dem globalen Biopharmaunternehmen GSK um fünf Jahre verlängert.Im Rahmen des erneuerten Vertrages wird der 3PL-Spezialist weiterhin das Verteilzentrum von GSK in Robakowo in der Nähe von Posen in Polen betreiben.Der Standort ist einer von vier, die Ceva im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit GSK in der europäischen Lieferkette führt; die weiteren Verteilzentren befinden sich in Frankreich, Italien und Spanien.Gemeinsam sind sie für den Versand von etwa 32 Mio.Einheiten (Arzneimittel, rezeptfreie Medikamente und Impfstoffe) pro Monat verantwortlich, darunter auch dringende „lebenswichtige“ Sendungen, die an Kunden und Patienten in 39 europäischen Märkten geliefert werden.

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