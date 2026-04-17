Brennerkorridor: Hohe Folgekosten auf der Straße

Rund ein Drittel der Transit-Lkw über die Alpen fahren durch Tirol, obwohl sie eigentlich eine um mehr als 60 Kilometer kürzere Alternative hätten.

Über den Brenner bewirkt der Gütertransport auf der Straße viermal höhere Folgekosten als auf der Schiene.Das geht aus einer im Rahmen der EU-Alpenraumstrategie EUSALP beauftragten Studie hervor.Sie bewertet diese sogenannten externen Kosten des Straßengüterverkehrs – wie u.a.klimaschädliche Treibhausgasemissionen oder Beeinträchtigung von Ökosystemen – mit 1,1 Mrd.