Bertling Group: Integration von Pfaff International

Die Bertling Group, ein internationaler Anbieter von Shipping/Chartering-, Logistik- und Transportlösungen, meldet die Übernahme der Pfaff International GmbH. Bei dem Zukauf handelt es sich um ein etabliertes Logistikunternehmen mit Sitz in Baienfurt in Süddeutschland. Die Integration von Pfaff soll die europäische Präsenz von Bertling stärken und das Netzwerk um Logistikbüros und Teams in Süd- und Norddeutschland sowie in Rauma/Finnland erweitern.

Der Zugang zu Pfaffs umfangreichem lokalen und europäischen Kundennetzwerk ermöglicht dem Hamburger Unternehmen die Erweiterung des Dienstleistungsangebots. Das übergeordnete Ziel liegt darin, bestehenden Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten und gleichzeitig neue Wachstumschancen in der Region zu erschließen, indem die Stärken beider Unternehmen gebündelt werden.

Die Bestandskunden von Pfaff können mit einem nahtlosen Übergang und der Kontinuität der Betreuung durch ihre bisherigen Kundenbetreuer rechnen. Im Laufe des Übergangs erhalten sie Zugang zu einem erweiterten Angebot an Logistiklösungen und -systemen, die auf ihre zunehmend komplexen Anforderungen zugeschnitten sind, wie beispielsweise globale Schwerlast- /Engineering- und Luftfrachtlösungen.

„Diese Übernahme markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie in Mitteleuropa“, sagte Colin MacIsaac, CEO von Bertling Logistics. „Deutschland ist der Gründungsort unseres Unternehmens und war für uns schon immer ein wichtiger Logistikknotenpunkt. Durch den Zusammenschluss mit Pfaff erweitern wir unser Netzwerk.“

Peter Kienle, Geschäftsführer bei Pfaff International, fügt hinzu: „Das gemeinsames Bekenntnis zu Qualität und Kundenservice in Verbindung mit unserer ‚Can-do‘-Einstellung macht unsere Unternehmen zu einerhervorragenden Ergänzung. Gemeinsam werden wir unsere Stärken, Systeme und unser Fachwissen bündeln, um unsere Kunden besser zu unterstützen und das zukünftige Wachstum voranzutreiben.“

Die Bertling-Gruppe ist seit mehr als 160 Jahren im Geschäft und hat sich in den Bereichen Reederei, Chartering, Transportlogistik und IT einen Namen gemacht. Das 1865 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg ist heute mit 50 Niederlassungen in 30 Ländern weltweit vertreten.

www.bertling.com

www.pfaffinternational.com