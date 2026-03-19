Bei Lugmair endet die Ära von Walter Pimminger

19.03.2026

Das von Edith Maria Lugmair geführte Familienunternehmen ist Spezialist für europaweite Flüssigtransporte im Chemiebereich.

Bei Lugmair endet die Ära von Walter Pimminger Bild: Lugmair
Nach 50 Dienstjahren bei der Lugmair Handels- und Transport Ges.m.b.H.ging es für Walter Pimminger kürzlich in den wohlverdienten Ruhestand.

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