48 Mio. USD: UPS erweitert globales Kühlkettennetzwerk

24.06.2026

Es entstehen neue Fracht-Cross-Docks für temperaturempfindliche Medikamente und hochentwickelte Therapien in der Healthcare-Logistik.

48 Mio. USD: UPS erweitert globales Kühlkettennetzwerk Bild: UPS
Das globale Netzwerk von UPS Healthcare bekommt Zuwachs.Um 48 Mio.USD entstehen 27 temperaturgeführte Freight-Cross-Dock-Anlagen (Fracht-Umschlagstationen) rund um den Globus.Alle Standorte werden nach dem strengen IATA CEIV Pharma-Standard zertifiziert sein.Das hat der Logistiker gestern bekanntgegeben.

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