350 neue MAN-Lkw für Quehenberger und die Geis Gruppe

Ein zentraler Aspekt der Flottenmodernisierung ist die kontinuierliche Verbesserung der Umweltbilanz.

Quehenberger Logistics hat gemeinsam mit der Geis Gruppe einen Großauftrag für 350 neue Zugmaschinen von MAN Truck & Bus unterzeichnet.Der Kontrakt umfasst 150 fix bestellte Einheiten sowie Optionen für weitere 200 Fahrzeuge bis März 2028.Diese bedeutende Investition sei weit mehr als nur eine Fahrzeugbeschaffung.Sie schaffe ein klares Bekenntnis zu modernster Technologie, nachhaltiger Logistik und dem Anspruch, die besten Transportlösungen anzubieten, erklärt Rodolphe Schoettel, CFO bei Quehenberger Logistics.Durch die konsequente Flottenerneuerungsstrategie im Drei-Jahres-Rhythmus stelle man sicher, dass die Fahrer stets mit der neuesten und effizientesten Ausstattung unterwegs sind.