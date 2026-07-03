1,4 Mrd. USD: CMA CGM Group übernimmt FedEx Supply Chain

Die Unternehmen planen zudem kommerzielle Vereinbarungen im See- und Luftfrachtbereich zur gegenseitigen Unterstützung ihrer Strategien.

Die CMA CGM Group, ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für See-, Land-, Luft- und Logistiktransport, hat einen Vertrag zur Übernahme von FedEx Supply Chain zu einem Unternehmenswert von 1,4 Mrd.USD unterzeichnet.Die Transaktion, deren Abschluss für 2026 erwartet wird, würde den Umfang der nordamerikanischen Kontraktlogistikaktivitäten von Ceva Logistics nahezu verdreifachen. Der Schritt untermauert das Streben von CMA CGM umfassende End-to-End-Logistiklösungen anzubieten.Durch die Integration der Vermögenswerte von FedEx Supply Chain und der fast 10.