TX Logistik: Dreiecksverkehr bedient auch Hall in Tirol

Um mehr Güter auf die Schiene zu verlagern, hat die TX Logistik AG Mitte März erfolgreich einen internationalen Dreiecksverkehr für intermodale Transporte gestartet.Das Angebot des zur Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane) gehörenden Eisenbahnlogistikunternehmens verbindet Rumänien, Österreich, Italien und Deutschland mit einem Zug pro Woche.Konzipiert wurde es für zwei große rumänische Speditionsunternehmen und einen italienischen Transporteur.Im Gegensatz zu normalen Umläufen mit Hin- und Rückfahrten zwischen zwei Destinationen verbindet das von TX Logistik erstellte Dreieckskonzept die Terminals in Curtici (Rumänien), Hall in Tirol (Österreich), Verona (Italien) und Duisburg (Deutschland) mit One-way-Relationen.Nutzer können so Unpaarigkeiten in den Güterströmen umgehen.

