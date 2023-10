Innofreight: Smart GigaWood System für ProTrain

Für den neuen Kunden ProTrain lieferte der steirische Bahnlogistik-Spezialist Innofreight 10 Stück 2×40 InnoWaggons mit dem Smart GigaWood Rungensystem in Schweden aus.Das skandinavische Eisenbahnverkehrsunternehmen wird verschiedene Rundholzarten für seine Kunden in der Holzindustrie transportieren.Durch den Einsatz hoher und weit auseinanderstehenden Rungen kann ein Ganzzug mit dem Smart GigaWood-System im Vergleich zu herkömmlichen Waggons bis zu 30 Prozent mehr Holz laden.Die Leichtbauweise in Kombination mit dem optimierten Volumen ermöglichen eine maximale Nutzlast von bis zu 142,1 Tonnen pro InnoWaggon.Die speziell konstruierten Rungen machen Gurte überflüssig.

